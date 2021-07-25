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مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة

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مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة

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وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم مع شركة مرسيدس- بنز عقد بالأحرف الأولى لإنشاء مركز لوجيستي بالعين السخنة، حيث قام كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة وراؤول روهان العضو المنتدب لشركة «مرسيدس» بتوقيع العقد بين الجانبين لإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور بيتر أرنست روس رئيس مجلس الإدارة واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة.

وعن توقيع عقد اليوم، قال المهندس يحيى زكي إن هذه الخطوة هامة من قبل شركة «مرسيدس» لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف زكي أن هذا المشروع مرّ بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حالياً في إنهاء جميع مراحل التفاوض والوصول لإنشاء مركز لوجيستي لمرسيدس يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركزا لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.

المصرى اليوم

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