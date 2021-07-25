بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد

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ألغى المركز التجاري الصيني شانجهاي والمناطق الساحلية المجاورة جميع الرحلات الجوية، وقام بإيقاف قطارات الأنفاق وأغلق الأعمال استعدادًا لإعصار «إن فا» الذي سيضرب الصين اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، الأحد، نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن الإعصار سيهبط في منطقة بوتو بمدينة تشوشان، وهو ميناء رئيسي في مقاطعة تشجيانغ الساحلية الشرقية، بحسب «CNN».

وستضرب العاصفة وسط الصين الذي لا يزال يعاني من فيضانات قياسية أودت بحياة 58 شخصًا على الأقل وقطعت الكهرباء وأجبرت على نقل أكثر من مليون شخص.

قال يوان جيا جون، الحزب الشيوعي لمقاطعة تشجيانغ خلال جولة تفقدية للاستعداد للإعصار يوم السبت: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، وسنبذل قصارى جهدنا لتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث، وسنسعى جاهدين لتحقيق هدف عدم حدوث وفيات وإصابات وخسائر اقتصادية».

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق إن الإعصار يتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة (9 ميلا في الساعة).

وأضافت أن سرعة الرياح في هذا الإعصار تصل إلى 38 مترا في الثانية، ذلك بما يعادل نحو 137 كيلومترا في الساعة (85 ميلا في الساعة) بحسب وكالة «رويترز».

وكان من المقرر أن تتجه شمالا على طول ساحل تشجيانغ خلال فترة الظهر، مرورا بشانغهاي حتى تصل إلى مقاطعة جيانغسو الشمالية الشرقية بحلول المساء.

قامت إدارة الطوارئ في تشجيانغ بترقية استجابتها للإعصار إلى أعلى مستوى يوم السبت، حيث أغلقت المدارس والأسواق وعلقت حركة المرور على الطرق عند الضرورة.

كانت الفيضانات قد هاجمت مدينة تشنغتشو بوسط الصين الأسبوع الماضي، وتسببت في مقتل 12 شخصا حوصروا في شبكة مترو الأنفاق.