برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»

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طالبت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب ،بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات واستغلالها باعتبارها أمن قومي مصر، مؤكده أن هناك من يستغل هذه البحيرات بطريقة تؤدي إلى تهديد الثروة السمكية مما يهد الأمن الغذائي المصري.

وقالت البيومي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالجلسة العامة اليوم الأحد، إنه يجب تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات، وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية مما يتتطلب تغليط العقوبات من قبل الجهات التنفيذية.

وشددت النائبة، على ضرورة تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد، منوهة إلى ضرورة عدم تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية