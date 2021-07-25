خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها

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قال محمود القيسونى الخبير البيئى ومستشار وزير البيئة والسياحة الأسبق ، أن عدد المحميات الطبيعية المعلنة يصل إلى 30 محمية رغم أنه من المفترض أن يصل عددها إلى 40 حسب مطبوعات جهاز شئون البيئة ، لكن بسبب عدة ظروف منها توابع ثورة يناير توقف الجهاز عن إستكمال باقي المحميات .

وحول قرار وزارة البيئة بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مهمة إدارة المحميات الطبيعية مثل محمية وادى دجلة شرق حى المعادى ، ومحمية رأس محمد وهى أولى المحميات التى أعلنتها مصر عام 1983 ، ومحمية الغابة المتحجرة ، أكد القيسونى أنه لابد من وقف الاعتداءات اليومية المدمرة لكنوز المحميات الطبيعية التى تسببت فى تدهور أحوالها قبل الإعلان عن شراكة القطاع الخاص ، مثل ما يحدث لمحمية رأس محمد يوميا منذ تسعة سنوات من صيد جائر كثيف بالنطاق البحري مع تدمير الشعاب المرجانية ، وما حدث لمحمیة الغابة المتحجرة من محاولة وزارة الإسكان اقتطاع مساحة ضخمة منھا لتشیید مشروع سكني وھي المحاولة التي فشلت بسبب الفزعة الإعلامیة وإحتحاج علماء البیئة ، وما حدث لمحمية وادي الريان بالفيوم من تشیید مستعمره ھائلة ضمت مصادر المیاه الوحیده في ھذا القطاع والتي تعتمد علیھا كائنات المحمیة محاطة بجدار إرتفاعه مترین وطوله 14 كیلومتر في تحدي صارخ وعلني لسیادة الدولة وقوانینھا وجریمة لا مثیل لھا علي مستوي محمیات دول العالم .

وأكد القيسونى على نجاح منظومة إشراك القطاع الخاص بنجاح في عدة دول لكن من خلال تحقيق شروط صارمة وقيود تضمن الحفاظ علي كنوزها الطبيعية الحياتية ، ودون الإضرار ببيئة المحمية مع تحقيق دخل يغطي تكاليف الإداره البيئية السليمة للمحمية وتحقيق فائض لصندوق المحميات .

وحدد القيسونى هذه الشروط من خلال التعاقد مع خبراء متخصصين في هذا المجال لهم سابق خبره ومؤمنين بهذه الرساله السامية وعلي مستوي رفيع من الوعي البيئى ، علي أن تلتزم الدولة بالمساندة القانونية من خلال تأمين المحميات عن طريق رجال الشرطة وقوات حرس الحدود والقوات البحرية ، لأن القطاع الخاص لن يحقق نجاح إذا لم تسانده وتحميه أجهزة الدولة .

وتابع القيسونى :" من واقع متابعتي اليومية لأخبار البيئة المصرية وحمايتها محليا ودوليا طوال 20 سنة الماضية وقربي من علماء مصر الأجلاء رحمهم الله والذين أنذروا وتنبئوا وسجلوا فى مئات التقارير والمحاضرات عن أهمية حماية البيئة وإعداد مصر لمواجهة توابع التغيرات المناخية الكارثية القادمة ، مع وضعهم الحلول وهي جهود وطنية مخلصة تم تجاهلها تماما ، بل بلغ الأمر تصريح صحفي صادم لأحد كبار المسئولين بالدولة منذ ما يقرب من 20 عام أن كل تصريحات علماء مصر المرتبطة بالتغيرات المناخيه تخاريف لا أساس لها من الصحة ، واليوم كل ما توقعه وسجله علمائنا يحدث ويصدمنا جميعا ويضر بحياتنا" .

وتمنى القيسونى النجاح للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مهمة حماية البيئة والحفاظ علي كنوز محمياتنا الطبيعية والتي تغطي ربع مساحة الأراضي المصرية ، مؤكدا أنها مهمة من أصعب وأعقد المهام علي الإطلاق بسبب الإنعدام الشبه تام للوعي البيئي علي كامل المستويات على حد قوله .