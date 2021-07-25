"ما قصرت".. وزير الرياضة يشيد بالروح العالية للاعب الأثقال "آل سليم"

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حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم بأولمبياد طوكيو 2020

أشاد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بالروح العالية اللاعب سراج آل سليم نجم المنتخب السعودي لرفع الأثقال المشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في طوكيو.

وقال الأمير عبدالعزيز في حسابه على تويتر: بطلنا سراج آل سليم.. ما قصرت حاولت ونافست بقوة في #طوكيو2020 والقادم أفضل بإذن الله.

وكان لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم" أنهى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بعد أن حلّ خامساً في الترتيب النهائي لمسابقة 61 كجم.

وعلّق حساب "الأولمبية السعودية" على "تويتر" على مشاركة سراج، قائلاً: اجتهدت، واقتربت، وأردت أن تُسعد الملايين لكنَّ القادم أفضل، بإذن الله".

وكانت منافسات الخطف قد انتهت بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129".