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شاهد.. الهطولات تسقط منزلًا طينيًا على مركبة بالأفلاج

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فيما يطالب الأهالي المعنيين بمعالجة وضع "الآيلة للسقوط"

شاهد.. الهطولات تسقط منزلًا طينيًا على مركبة بالأفلاج

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الأفلاج، هذه الإيام، في سقوط منزل طيني على مركبة بليلى، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية تذكر ولله الحمد.

يُذكر أن العديد من المنازل الطينية بالأفلاج تحتاج إلى إعادة تأهيل كون البعض منها آيلًا للسقوط، وعلى ذلك يطالب الأهالي الجهات ذات الاختصاص بمعالجة وضع تلك المباني الطينية المتهالكة والآيلة للسقوط في أي لحظة وإزالتها، وتأهيل المتبقي منها والحفاظ عليها كونها تحفظ حقبة تاريخية تمتد إلى عقود من الزمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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