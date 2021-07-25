أخبار عاجلة

أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه -
عاجل⭕ ارتفاع ضحايا انفجار خزان المحروقات فى عكار بشمال لبنان إلى 22 قتيلا -
زلزال مدمر يضرب هايتى بقوة(7.2)ريختر..أعداد الضحايا تتجاوز المئات.. وإعلان حالة الطوارئ في البلاد -
انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا -
مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تتصدر مؤشرات البحث بعد نفى شائعة وفاتها

Print
مواضيع متعلقة
عاجل⭕ ارتفاع ضحايا انفجار خزان المحروقات فى عكار بشمال لبنان إلى 22 قتيلا

عاجل⭕ ارتفاع ضحايا انفجار خزان المحروقات فى عكار بشمال لبنان إلى 22 قتيلا

زلزال مدمر يضرب هايتى بقوة(7.2)ريختر..أعداد الضحايا تتجاوز المئات.. وإعلان حالة الطوارئ في البلاد

زلزال مدمر يضرب هايتى بقوة(7.2)ريختر..أعداد الضحايا تتجاوز المئات.. وإعلان حالة الطوارئ في البلاد

احذروا???? الحرارة تصل 44 درجة ورطوبة وشبورة كثيفة ونصائح هامة للمواطنين من الأرصاد

احذروا???? الحرارة تصل 44 درجة ورطوبة وشبورة كثيفة ونصائح هامة للمواطنين من الأرصاد

اللي عاوزين نتيجة الثانوية العامة.. اتبعوا الخطوات التالية

اللي عاوزين نتيجة الثانوية العامة.. اتبعوا الخطوات التالية