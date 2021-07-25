سيدة في دعوى طلاق للضرر: «جوزي بخيل.. بيرفض يجيب البامبزر لبنته»

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أقامت سيدة في بداية العقد الثالث من عمرها، أمام محكمة الأسرة، دعوى ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، إذ قالت إن السبب «بخل زوجها ورفضه علاجها رغم أنه السبب فيه».

قالت السيدة إنها تزوجت منذ 6 سنوات من موظف يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وأنجبت طفله تبلغ من العمر 3 سنوات، وعاشت خلال هذه الفترة حياة متوترة، بسبب بخله الشديد ورفضه الانفاق عليها وعلى ابنتهما.

وذكرت السيدة أنه كان يدعى أن راتبه لايكفي لتلبية احتياجات المنزل وطفلتهما، إضافة إلى أنه كان يرفض شراء البامبرز لطفلته، وكانت تقترض من والدتها وأشقائها أموالاً للانفاق على ابنتهما، وعندما علم بهذه المساعدات امتنع عن المساهمة باى أموال في مصروف المنزل.

أضافت المدعية بنشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، نتج عنها اعتدائه عليها بالضرب وإصابتها، ورفضه نقلها إلى المستشفى لعلاج الجرح لعدم دفع الحساب، واضطرت الاستعانه باشقائها اللذين نقلوها إلى المستشفى وتم اسعافها باخذ 3 غرز.

وتابعت السيدة قائلة «عشت 7 سنوات حياة سيئة مع زوج بخيل، تسببت طريقته في اصابتى بالقهر واليأس، وجعلني أُصاب بأمراض مزمنة من ضغط وسكر بسبب التفكير والحزن الدائم، فجعلنى مذلولة للجميع».

استمعت المحكمة خلال نظر الجلسة عدد من شهود الاثبات اللذين أكدوا صحة كلامها، كما اضافوا بانها كانت تعيش حياه كريمة في منزل اسرتها وبعد زواجها تحولت حياتها إلى حزن، بسبب احتياجها الدائم للمال رغم ان زوجها يستطيع ان يجعلهاتعيش حياة كريمة .

قدمت المدعية للمحكمة شهادات طبيبة تفيد اصاباتها بامراض مزمنة من سكر وضغط وتقرير طبى يشير بان الحالة النفسية السيئة التي مرت بها جعلتها تصاب بتلك الأمراض.