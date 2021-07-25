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علاء عابد يطالب وزير الزراعة بالتحرك الفوري لتحديث أسطول الصيد

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علاء عابد يطالب وزير الزراعة بالتحرك الفوري لتحديث أسطول الصيد علاء عابد يطالب وزير الزراعة بالتحرك الفوري لتحديث أسطول الصيد

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طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وزير الزراعة السيد القصير بالتحرك الفوري لتحديث الأسطول المصري للصيد في الأماكن الطبيعية.

ووجه عابد، الشكر للنائب هشام الحصري على قانون تطوير البحيرات الهام وهو استحقاق دستوري، وأن المجلس انتظر القانون في المجلس السابق ويصدر من الحالي.

ووحه النائب علاء عابد التحية للرئيس عبدالفتاح على المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، والمتابع لإنتاجئنا من الأسماك سيجد أن مليون و600 ألف من الاستزراع السمكي، وأن المصايد المصرية 3000 كيلو، تنتج 400 ألف من الأسماك، لافتا إلى أن المنطقة العربية بما فيها المغرب وموريتانيا يتصدروا العالم في المصايد.

وأضاف: «القانون يحمي الثروات الخاصة للأجيال القادمة، ولكن نحتاج معرفة ماذا سيجري في الشواطئ الطبيعية، ونريد اتفاق بين وزارة الزراعة والصيادين لدعمهم بأحدث الأجهزة بالاتفاق مع البنوك، ونحتاج دعم الصياد المصري من خلال قروض طويلة الأجل لكي يكون هناك ناتج قومي ضخم فموريتانيا تصدر بمليار دولار ناتج الأسماك».

المصرى اليوم

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