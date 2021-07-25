محافظ المنيا يتفقد سير امتحان التاريخ لـ«الثانوية العامة»

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاحد، لجان امتحانات الثانوية العامة، للشعبة الادبية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، الدكتور على عبدالسلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا.

حث المحافظ، أبنائنا الطلاب على التركيز والمثابرة حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب، كما اطمأن المحافظ، على مدي توفير المستلزمات الطبية والوقائية، وقياس درجات الحرارة، مع الحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم.

يذكر ان إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و 524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة، منها 13 الف و 745 طالب وطالبه بالشعبة الأدبية.