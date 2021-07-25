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«قلبى على ولدي انفطر وقلب ولدي عليا حجر»، مثل شعبي، لطالما كان يتم الاستشهاد به عندما يعق الأبناء والديهم، ولكن في الفترة الأخيرة، انقلب المثل الشعبي ليصبح»قلب الأم على ولدها حجر«، حيث تعددت مشاهد قتل وتعذيب الأمهات لأبنائهن.

الأم هي الجزء الأساسي والمهم في الأسرة، لأنها تقوم بالعديد من التضحيات لأطفالها وعائلتها، حيث يرتكز مفهوم الأم على الحب والعطف والحنان لأبنائها، والأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء، ولكن لا يتوقف مفهوم الأمومة عند تخطيط الأمور المستقبلية للطفل «تربيته» وإنما يجب عليها رعاية الطفل والإعتناء به بالإضافة إلى حمايته، ولكن هناك مشاكل وحالات غريبة تعكس صورة الأم من الحب والحنان إلى الكراهية والقسوة.

وتسلط «المصري اليوم» الضوء في هذا التقرير على ظهور حالات فردية لـ«» خلال العام الحالي 2018.

قامت سيدة بكفر الشيخ بتعذيب طفلها البالغ عمره 3 سنوات، عن طريق رش بنزين على ظهره وإشعال النار فيه، وأصيب بحروق في القدمين والظهر وسحجات وكدمات، وحالته بالغة الخطورة، وقامت الأم بنقل إبنها للمستشفى وجرى نقله للعناية المركزة، وبسؤالها اتهمت زوجها بتعذيب ابنها، مؤكدة أنها مطلقة من والد الطفل الذي يعمل بالقاهرة، إلا أنه بسؤال الطفل نفسه اتهم والدته بالتسبب في إصابته.

وفي محافظة الإسكندرية حاولت أم تأديب طفلها البالغ من العمر 7 سنوات فأصابته، بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى بقطعة زجاج كادت أن تودي بحياته، وألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض على الأم واعترفت في التحقيقات بارتكاب الواقعة.

وتجردت سيدة من معاني الأمومة، حيث يظهر في فيديو، طفل معاق ذهنيًا نائم على بطنه في الأرض المتسخة ونصفه السفلي عاري وأمه تقوم بتصويره وقدمه مربوطة في السرير بطريقة وحشية، وقام الإعلامي عمرو الليثي بعدما عرض الفيديو من خلال برنامجه على قناة النهار، بالتواصل مع محمود بدوي عضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، مطالبا بالتعرف على السيدة التي قامت بهذه الجريمة ليتم الإبلاغ عنها .

أصبح الأمر أكثر خطورة بعدما وصلت مرحلة التعذيب لأقصى صورها لننتقل لمرحلة «تعذيب حتى الموت» مع سيدة أنهت حياة طفلها البالغ عمره 5 سنوات وأوشكت على إنهاء حياة شقيقه البالغ 6 سنوات عمدًا، بعدما استعانت بطليقها وقاما بكتم أنفاس الأول وتعذيبه وكيه بالسجائر حتى فارق الحياة متأثرا بحالته السيئة، وفعلت نفس الشيء بصغيرها الثاني ومارست وطليقها معه نفس جريمة التعذيب البدني وكتما أنفاسه بقطعة قماش وقيدا يديه وتركاه يواجه الموت، وأكدت التحريات أن المتهمان تعديا على الطفل بالضرب وتعذيبه وإحداثا ما به من إصابات وإعترفا بارتكاب الواقعة.

«التعذيب حتى الموت بأيد الهون»، حيث قامت أم بقتل إبنتها التي تبلغ من العمر 27 عام بمساعدة شقيق المجني عليها في محافظة البحيرة وذلك بضربها بـ«إيد الهون» وخنقها أثناء مشادة بينهم تحولت إلى مشاجرة بسبب عدم استجابة المتوفاة لنصائح والدتها و«عدم سماعها الكلام» .

كما تجردت أم من مشاعر الإنسانية بعدما أقدمت على قتل إبنتها البالغ عمرها 17 عام في محافظة القليوبية، وذلك بتعذيبها بالضرب وقطع الطعام والشراب عنها لمدة ثلاث أيام لتلقى الفتاة مصرعها بسبب سوء سلوكها وكثرة خروجها من المنزل دون علم والدتها.

وأخيرًا وصلت الأم لقلب أكثر تحجرًا، بعدما ألقت إحداهن أبناءها الثلاثة بعد إختناقهم من الحريق الذي تسببا فيه بالغرفة بعد تركها أطفالها وحدهم بالمنزل وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ«أطفال المريوطية»، وتم العثورعليهم في ترعة المريوطية بحالة تعفن بجوار فيلا مهجورة بداخل أكياس بلاستيك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يذكر أن أبناءها الثلاثة أكبر واحد بينهم يبلغ عمره 5 سنوات وهم من 4 أزواج جمعت بينهم، لكن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر ماعدا زوجها الأخير لم تنجب منه.

وأوضح الدكتور إبراهيم ريحان أستاذ علم النفس لـ«المصري اليوم»، خلال تعليقه عن سبب هذه المشكلة قال: «أن هناك خلل مجتمعي في هذه الفترة، وهذه المشكلة لها مصادر متعددة منها مصادر اقتصادية وثقافية وتعليمية ولا تمثل ظاهرة حقيقية لأنها موجودة ولكن بنسبة منخفضة في المجتمع الذي نعيش فيه لأنها حالات فردية وقد تصل في مرحلة من مراحل المستقبل لتصبح ظاهرة».

وأضاف في حديثه لـ«المصري اليوم»: «الحل الأفضل لهذه المشكلة هو الإعلام والتعليم ولهما دور كبير، فالتعليم جانب مهم في توعية المجتمع وتنمية ثقافته وكذلك الإعلام بإستخدام سياسات حمائية لمواجهة هذه الحالات».

وقال الدكتور محمد هاني إستشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية :«أن هذا النوع من الجرائم أنتشرت في الفترة الأخيرة وذلك بسبب تنفيس وتفريغ ما في الأسر من ضغوط نفسية وهؤلاء متغيبين التفكير وهم لا يعرفون قيمة الطفل، لافتا إلى أن التربية ليس لها علاقة بالعنف ويجب أن نقف جميعًا كمجتمع لكي لا تصبح هذه المشكلة ظاهرة مجتمعية فالأسرة هي أساس المجتمع فهؤلاء لازم نضع لهم حد وذلك لخطورة وسرعة الإنتشار داخل المجتمع».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «للمصري اليوم»: «من يقوم بمثل هذه الأعمال هم أُناس لا يتحملون المسؤولية ويجب تحديد عقاب لهم وإيقافهم بالقوة ليكونوا عبرة وعظة».

وأشار إلى أن هناك 4 حلول مهمة لهذه القضية وتتطلب تكاتف المجتمع لمحاربة هذه المشكلة قبل أن تصبح ظاهرة أساسية في حياتنا وذلك من خلال أولًا: دور المؤسسات الإجتماعية في عمل دورات وندوات من وزارة الشباب والرياضة، ثانيًا: دور الدين «الأزهر» في توعية هؤلاء الأفراد وإحاطتهم بأمور دينهم، ثالثًا: دور الإعلام الذي يعرض المشكلة ولا يقدم حلول فيجب على الإعلام أن يقدم المشكلة بحلولها للناس، وأخيرا: الدراما التليفزيونية هي شئ مهم وأكبر وأسرع وسيلة لتوصيل المعلومة لكل بيت .

بعض الفيديوهات التي وثقت جرائم العنف ضد الأطفال