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الصورة الأخيرة.. شاهد يوثق لحظة سقوط فتاة من أعلى عقار بسبب «سيلفي»

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الصورة الأخيرة.. شاهد فيديو يوثق لحظة سقوط فتاة من أعلى عقار بسبب «سيلفي» الصورة الأخيرة.. شاهد يوثق لحظة سقوط فتاة من أعلى عقار بسبب «سيلفي»

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تسببت صورة «سيلفي» بوفاة سيدة أميركية، هي أم لطفلين وتبلغ من العمر 44 عاماً، حيث سقطت من الطابق الـ27 إلى الأرض فلقيت حتفها على الفور، بينما تمكن أحد الأشخاص بالقرب من المبنى من تصويرها فور شعوره بأنها تخاطر بحياتها من أجل صورة الـ«سيلفي».، بحسب موقع العربية.

وسقطت السيدة التي تُدعى ساندرا مويلا من البرج الواقع في مدينة باناما بولاية فلوريدا الأميركية التي كانت قد وصلتها قبل فترة قصيرة، حيث كانت تحاول التقاط صورة سيلفي من شرفة شقتها وتحاول أن تُظهر المنظر خلفها، فيما كان أحد عمال البناء في المبنى المجاور لها يشعر بأنها تخاطر بنفسها وبدأ على الفور التصوير لتسقط السيدة بعد ثوانٍ معدودة على الأرض وتفارق الحياة.

وظهر في الفيديو صوت أحد الأشخاص وهو يتحدث إلى آخر قائلاً: «إنها مجنونة، إنها تذهب، انظر إليها، انظر إليها، إنها تسقط إلى الأسفل».

ونقلت جريدة «ديلي ميرور» البريطانية التي نشرت الفيديو على موقعها الإلكتروني عن مصادر الشرطة الأميركية قولها إنها تعتقد أن السيدة فقدت توازنها بسبب قوة الرياح التي هبت باتجاهها في اللحظة التي كانت تحاول فيها ضبط الصورة بالشكل المثالي الذي ترغب به.

كما كشفت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة أن السيدة مهاجرة من إحدى مدن شمال البرتغال، وكانت قبل فترة وجيزة قد وصلت إلى ولاية فلوريدا للإقامة بها، لكنها فارقت الحياة بسبب صورة الـ«سيلفي».

المصرى اليوم

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