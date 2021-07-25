«وهدان»: قانون الاستزراع السمكي تاخر كثيرا ولابد من إعادة النظر في رسوم تراخيص الصيد

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قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة الرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، ان مشروع قانون الاستزراع السمكي تاخر عقود من الزمن والجميع منتظر قانون يساعد على التنمية المستدامة ويساعد على حماية العماله خاصة انه يمس قطاعات كبيره جدا .

واضاف وهدان اثناء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، ان انتاج الاسماك في مصر حوالي 2 مليون و300 الف طن وان الاسماك تمثل طعام لـ 70 % من الشعب المصري ولابد من اعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون وخفضها من 3 الاف إلى الف جنيه، لان التراخيص مجحفه واثارها ستكون على محدودي الدخل وطالب بفتره انتقاليه لمدة سنه لتقنين اوضاع لان 90 % من المزارع على ارض الواقع

وتابع انه لابد من التفصيل انواع المزارع خاصة ان هناك مزراع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها، والسواد الاعظم من المصريين يتناول سمك البلطي فلابد من التفصيل في القانون .

و حسب تقرير لجنة الزراعة للقانون، حظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

و نصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار

و نظم القانون الصيد حيث أوجبت المادتان (20،19) على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.

حددت المادتان (22،21) من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقاً للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات