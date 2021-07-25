أولمبياد طوكيو 2020.. لاعبو السلاح يواصلون الاخفاقات وخروج جديد

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ودع محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح منافسات سلاح الإيبية بعد الخسارة في دور الثمانية من لاعب منتخب أوكرانيا ايجور ريزالين بنتيجة 15-13 وتوقفت المباراة لمدة دقيقتين بسبب إصابة محمد السيد في مشط القدم حيث تلقى العلاج واستكمل المباراة .

وكان محمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح قد تاهل لدور الثمانية لمنافسات سلاح الإيبية بعد التغلب في دور ال16على لاعب الصين مينج هو بنتيجة 15-9 ليواصل تقدمه وتألقه في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد أن تخطى بطل فرنسا في دور ال32 .