أسئلة محرجة عن العلاقة الحميمة تشغل أغلب النساء

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هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بالعلاقة الحميمة التي ربما لا تجد المرأة الإجابة عنها لأنها محرجة من مواجهة أي شخص بها، ولكن إخفاء هذه الأمور قد يتسبب في مواجهة بعض المشكلات الزوجية في وقت لاحق.

جمع موقع «cosmopolitan» مجموعة من الأسئلة الشائعة تبحث المرأة لهم عن إجابة:

هل التمارين الرياضية تحسن الأداء الجنسي للمرأة؟

نعم، ممارسة الرياضة تحسن من اللياقة البدنية مما ينعكس على الأداء الجنسي، كما أن ممارسة اليوجا يساعد على الاسترخاء، مما يمنح المرأة تجربة جنسية أفضل.

هل يتعرض المهبل لبعض الترهل بعد الإنجاب؟

يعتمد الأمر على طريقة الولادة والرعاية اللازمة للأم بعد الإنجاب، صحيح أن جدار المهبل مرن، مما يسمح له بالتمدد أثناء الولادة لكنه يعود إلى حالته الطبيعية بعد الولادة ولكن في بعض الحالات، خاصة الولادة الطبيعية قد يتطلب من الأم أن تمارس بعض تمارين كيجل لتقوية الحوض.

لماذا لا تصل بعض النساء إلى هزة الجماع؟

بالنسبة للمرأة، فإن العلاقة الحميمة عادة محاطة بكثير من التوتر، ويبرر المتخصصين عدم وصول المرأة إلى هزة الجماع بأنها تحتاج إلى مزيد من الاسترخاء، وينصح هنا بضرورة التحاور مع الزوج عن الأمور التي تسبب لها إزعاجاً.

كيف أتأكد من أن المنطقة الحميمة لا تصدر رائحة كريهة؟

تأكدي من أنكِ نظيفة، ويفضل استخدام الطرق الطبيعية لتنظيف المهبل من الخارج، وإذا كان لا يزال هناك أي رائحة كريهة، استشرِ طبيب أمراض النساء.

هل ممارسة العلاقة الحميمة خلال الحمل آمنة؟

من الطبيعي ممارسة العلاقة الحميمة خلال شهور الحمل، ولكن من الأفضل دائمًا استشارة طبيب النساء، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لأن هناك بعض الحالات التي تمنع ممارسة العلاقة الحميمة، مثل التعرض لإجهاض متكرر، أو وجود أي عرض غريب مثل النزف.

هل يؤثر استخدام وسائل منع الحمل على الرغبة الجنسية؟

من المفترض ألا تؤثر على الرغبة الجنسية، ولكن بعض النساء قد تعاني من هذا التغير وهنا يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتغيير نوع الحبوب إن أمكن.