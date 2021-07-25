ريهام سعيد تقتل زوجها وتعترف:حاول خنقى فدافعت عن نفسى ..والنيابة تحبسها

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إعترافات ريهام سعيد قاتلة زوجها

بعد أيام من الجريمة التى اثارت إهتمام الالاف على مواقع التواصل الإجتماعى ،والتى قامت فيها المتهمة ريهام سعيد بقتل زوجها المحاسب طعنا بسكين فى قرية طنط الجزيرة بسبب خلافات اسرية ،وقالت المتهمة ان ما حدث بينها وبين زوجها مجرد مشادة كلامية عادية تطورت لمشاجرة أطبق القتيل خلالها على رقبة زوجته قاصدا غزهاق روحها فقاومته .

أضافت المتهمة ريهام سعيد فى التحقيقات أنها امسكت بسكين كانت قريبة من يدها وقت المشاجرة حاولت تهويش زوج المحاسب الا ان السكين غاصت فى صدره دون قصد وان حياتها كانت سعيدة مع الضحية خاصة وانه قام بشراء تكييف قبل الواقعة بساعات وحجز رحلة إلى شرم الشيخ وان ما حدث لحظة شيطان .

قرار النائب العام

أصدر النائب العام بيانا جاء فيه وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء، وأمرت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.

وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها.

وقد أصدرت «النيابة العامة» قرارًا بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها فى الميعاد.