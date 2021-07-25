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جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا

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جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا
ضمن حملة مداهمة نجحت خلالها بلدية أبرق بمشاركة الجهات الأمنية

جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا

نجحت بلدية أبرق الرغامة التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية، في ضبط معمل لتصنيع الخمور، يحتوي على كمية كبيرة من المسكر داخل إحدى "الأحواش" المخالفة بحي "مريخ"؛ حيث جرى إتلاف 1650 لترًا من الخمور.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية خليل حمود الزهراني، أن الفِرَق البلدية شاركت في مداهمة إحدى المواقع المخالفة بالنطاق، والتي تحتوي على مصنع للخمور مجهز بـ(22) برميلًا بـإجمالي 1650 لتر خمور تحت التصنيع ومواقد وأسطوانات للغاز ومواد مختلفة تستخدم في عملية التصنيع.

وتأتي هذه الحملة المشتركة ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لمتابعة كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية.

جدة.. ضبط معمل لتصنيع الخمور بحي مريخ وإتلاف 22 برميلًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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