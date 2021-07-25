أخبار عاجلة

انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا -
مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه -
5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
القوات الأمريكية تجلي رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابل -
طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل -
5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

Print
ضمت مئات المناهل المكشوفة ومواقع تجمع المياه و4 مقرات لدوائر حكومية

شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، عن تنفيذ عدد من الجولات الميدانية لتطهير وتعقيم منطقة المشاعر المقدسة، بعد إتمام مناسك الحج، وسط منظومة خدمات بلدية متكاملة.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تغطية المشاعر المقدسة بأعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وردم وشفط المياه من المستنقعات أو تجمعات المياه، واستخدام الوسائل الصديقة للبيئة؛ حفاظًا على الصحة العامة، تحت إشراف ومتابعة وكالة الخدمات، ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأشارت وكالة الخدمات إلى تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لـ103 مناهل مكشوفة، و48 موقعًا لتجمعات المياه، و217 مجمعًا لدورات المياه، و55 مجرىً لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف وتعقيم 3 مقرات للدوائر الحكومية بمشعر عرفات.

وفي مشعر مزدلفة، تم رش وتعقيم 62 منهلًا مكشوفًا، و13 موقعًا لتجمعات المياه، و103 مجمعات لدورات المياه، و24 مجرىً لتصريف مياه الأمطار ودائرةً حكومية.

شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

شاهد.. جولات ميدانية لتعقيم منطقة المشاعر المقدسة بعد مغادرة الحجاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"

أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة

العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران

العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران

طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش

طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش