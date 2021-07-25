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"ديوان المظالم" يُطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية

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"ديوان المظالم" يُطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية "ديوان المظالم" يُطلق خدمة حاسبة استرشادية للمدد النظامية عبر بوابته الرقمية
تسهّل للمستفيدين معرفة الإجراءات القضائية بما يضمن جودة الاستفادة من الخدمات

أطلق ديوان المظالم خدمة حاسبة المدد النظامية، التي تتيح معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، بناءً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أو ما ورد في نص نظامي خاص، وذلك بحسب المدخلات من المستفيد.

ويمكن الدخول للخدمة عن طريق الرابط: https://www.bog.gov.sa/EServices/Pages/CaseCalculator.aspx، من خلال اختيار نوع القرار المراد حساب مدته النظامية، وتحديد القرار المراد الطعن عليه وحساب مدته النظامية.

وتعد خدمة حاسبة المدد النظامية من الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين معرفة الإجراءات القضائية، بما يضمن جودة الاستفادة من الخدمات وفق إجراءات رقمية متقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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