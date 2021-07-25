تنشر الرذيلة وزوجها يوثقها علي تيك توك.. الأمن يطارد فتاة الهوهوز بعد هروبها من الإسكندرية

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قالت مصادر أمنية أن مباحث الآداب تطارد فتاة الهوهوز وزوجها بعد انتشار مقاطع فيديو لهما تحمل أفعالًا وإيحاءات جنسية علي تطبيق «تيك توك» وانتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة بعد هروبها من شقتها بمحافظة الإسكندرية.

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كانت المحامي أشرف فرحات تقدم صباح أمس السبت بلاغ للنائب العام، برقم 85101 ضد حساب ملقب بـ«كائن الهوهوز» على تطبيق تيك توك تظهر فيه فتاة مع شخص - أكد انها زوجته- يقوم بتصويرها وهي ترقص ويصدر منها ألفاظ جنسية تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق والفجور يعاقب عليها القانون.

وقال المحامي في البلاغ إن المتهمين يتعرضان في مقطع فيديو لقضايا دينية بشكل ساخر تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، كما تم بث مقطع فيديو آخر سخرت منه المتهمة وزوجها من أهالي الصعيد بهدف تحقيق أرباح مادية.

وقالت مصادر أمنية أنه تم فحص الفيديوهات المتداولة لفتاة و زوجها، وتم التأكد من صحتها، وجاري مطاردة المتهمان والقبض عليها.

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