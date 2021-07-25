أخبار عاجلة

انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا -
مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه -
5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
القوات الأمريكية تجلي رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابل -
طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل -
5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟

Print
مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟ مفاجأة في مقتل لورديانا "راقصة التجمع" .. ماذا قالت التقارير المبدئية بعد تفريغ الكاميرات ؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثف رجال المباحث في القاهرة من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة راقصة أجنبية واستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله حول الواقعة، بهدف سرعة ضبط القاتل.

ورجحت التحريات المبدئية أن تكون الراقصة الأجنبية قد تناولت كمية من الحبوب أو الأقراص تسببت في هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى الوفاة وهو ما ستثبته التقارير الطبية خلال ساعات بعد فحص جثة الراقصة الأجنبية بمعرفة الطب الشرعى.

التحريات

دلت تحريات مباحث القاهرة أن المجني عليها تعمل راقصة في الفنادق العائمة بالقاهرة والجيزة وأنها جاءت للقاهرة بقصد العمل في مهنة الرقص منذ 6 أشهر تقريبا، من إحدى دول شرق آسيا، واستأجرت شقة بمنطقة التجمع الخامس، وعثر على جثتها بجوار باب الأسانسير أمام شقتها بالطابق الخامس دون إصابات ظاهرية في جسدها.

العثور على جثة الراقصة

تلقت قوات امن القاهرة بلاغًا من حارس عقار في التجمع الخامس بالعثور على جثة راقصة تقيم في شقة مستاجرة بالعقار، تم الغنتقال إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارٍ استجواب السكان وحارس العقار لكشف غموض الحادث.

النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات

وطالبت النيابة العامة بسرعة تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث لتحديد هوية المتهمين بقتل راقصة التجمع الخامس، أو معرفة سبب الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة.

مقتل راقصة التجمع الخامس .. الكاميرات وحارس العقار كلمة السر في كشف الجريمة الغامضة (تفاصيل)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا

انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات

ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات