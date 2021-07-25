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أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو

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أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو أولمبياد طوكيو 2020.. سمر حمزة تغادر إلى طوكيو

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توجهت سمر حمزة، لاعبة الوطني للمصارعة، إلى طوكيو صباح اليوم الأحد، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ونشرت اللاعبة صورة تجمعها بمدربها محمد طلبة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقة:

«توكلنا على الله الذي لا تضيع ودائعه.. توكلت على الله الذي لا يغلبه أحد.. توكلت على الله فهو حسبي»

وتابعت: «إلى طوكيو»

ومن المقرر أن تنطلق منافسات المصارعة في الأول من أغسطس 2021، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت البطلة المصرية قد نجحت في حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تغلبت على بطلة تونس بـ«التثبيت» ضمن منافسات وزن 76 كجم للسيدات، في بطولة إفريقيا التي استضافتها تونس شهر إبريل الماضي

المصرى اليوم

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