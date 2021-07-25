إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص ببني سويف

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أصيب 8 عمال، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، قرب كافتيريا السوهاجي بمدخل سنور، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج والاسعافات الأولية إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص قرب مدخل سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وقال الدكتور محمد جمال نائب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى أن المصابين هم: محمد على حسين، 17 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ومحمد حسن محمد، 21 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ومحمود شعبان خلف، 18 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة، وسيد جمال محمد، 18 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ويوسف رضاء محمد، ٢٦ سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وحسين سيد عطيه، ١٨ سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومحمد خالد شوقي، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلي فرج نجاح، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة المنيا، وجميعهم عمال، وتم تحرير محضر بالواقعة.