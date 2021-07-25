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حملات مكثفة بكفر الشيخ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باستمرار تكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات والمنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار ، مؤكدًا أنه تم تحرير عدد من المحاضر ،وتم غلق وتشميع مقاهي وكافيتريات لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، فضلاً عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين وذلك خلال الحملات التي شنتها الوحدات المحلية للمراكز.

وعلى جانب آخر، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة الموسعة لإزالة الإعلانات المخالفة، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية بجوار محور 30 يونيو الطريق الدولي، وإزالة الإعلانات المخالفة بشارع الخليفة المأمون، وشارع الجيش، وشارع صلاح سالم، وشارع النبوي المهندس، كما تمكنت الحملة من رفع وإزالة التعديات على الأرض الزراعية على الطريق الدولي مدخل كفر الشيخ.

ووجّه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باتخاذ الحيطة والحذر والمتابعة المستمرة لجميع التنفيذيين بالمركز والمدينة، ومنع جميع المخالفات والتعديات خلال الفترة الحالية والمقبلة، تنفيذا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة جميع الاعلانات المخالفة، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك بحضور ومشاركة هيثم عطيه، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وفريق العمل بقسم الإشغالات، والحملة الميكانيكية.

كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ

المصرى اليوم

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