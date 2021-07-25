رئيس جامعة بني سويف يفتتح الدورة التدريبية الثانية للقيادات الجامعية

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افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثانية للقيادات الجامعية، إذ تُعقَد هذه الدورات لأول مرة بجامعة بني سويف لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في القيادة، وجاءت بحضور الدكتور أحمد عبدالخالق نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق والمحاضر في الدورة التدريبية، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية و88 أستاذ وأستاذ مساعد.

وقدم الدكتور منصور حسن التهنئة للحاضرين بمناسبة ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشمل رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والخريجين طبقاً لرؤية الدولة، وأن الدورة التي تم افتتاحها اليوم تعقد على مدار 3 أيام حيث يحصل خلالها المتدرب على شهادة إتمام الدورة وذلك شرط شغل منصب قيادي داخل الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الهدف من هذه الدورة رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في القيادة والإدارة الجامعية وتتضمن التطور المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب، والتخطيط الاستراتيجي، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات والمخاطر، والجوانب المالية والإدارية للجامعات، والجوانب القانونية في الجامعات، والقيادة والإشراف والإدارة.

وقال الدكتور جمال عبدالمطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية إن هناك دعماً كبيراً من الدكتور منصور حسن لعقد تلك الدورات من أجل تأهيل أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري داخل الجامعة في كافة المجالات، مؤكداً أن هناك دوراً لمركز تنمية الموارد البشرية في إعداد القيادات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ولنشر الوعي داخل الوسط الجامعي ونشر مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تدريب العاملين والطلاب.

يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد افتتح خلال الشهر الجاري الدورة التدريبية الأولي للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد وهى متطلب المجلس الأعلى للجامعات بحضور 45 أستاذ من بينهم عمداء الكليات والمعاهد.