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القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

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القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية القوى العاملة: تعيين 6401 شاب وصرف 3 ملايين للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالشرقية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6401 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأشار مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 421 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر عن تحرير 179 محضر سلامة و79 حالة غلق إداري.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 876 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 314 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 2 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف بأن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً بصرف منحة عيد العمال والتى بلغت 3 ملايين و234 ألف جنيه لـ 6468 عاملاً المسجلين بالادارة، فضلاً عن تسجيل 390 عاملاً جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 83 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 161 تفويض ووكالة لشركات بها 217 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبي من العاملين في نطاق المحافظة، وتجديد اثنين آخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقاً لأحكام القانون.

المصرى اليوم

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