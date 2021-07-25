شوقي غريب عن غياب مصطفى محمد: «لدي هداف الدوري .. ولم نفقد الأمل»

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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن غياب التركيز عن لاعبي المنتخب في كرة الهدف هو سبب الهزيمة أمام الأرجنتين.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب بعد نهاية المباراة: «التركيز عندما يقل لدى اللاعب المصري تكون مشكلة كبيرة.. منتخب الأرجنتين سجل هدفه من الكرة الوحيدة الخطيرة».

وأضاف: «كان يجب علينا استغلال الفرص.. لدينا فرصة للتأهل ولن نفقد الأمل».

وعن غياب مصطفى محمد عن البطولة، علق غريب قائلًا: «لدي أحمد ياسر ريان هداف الدوري وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وصلاح محسن.. مصطفى محمد هداف الفريق وكان سيزيدنا قوة في حالة وجوده لكني لن أتحجج بغيابه».

بهذه النتيجة رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى النقطة 3، بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة، في انتظار نتيجة مباراة أستراليا ضد إسبانيا التي ستقام بعد قليل.

بث مباشر قناة بن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الأحد 25-7-2021

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر- إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة والنصف صباحًا

مصر- الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحًا

مصر- أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحًا

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