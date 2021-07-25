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اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر"

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اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر" اليوم ..محاكمة المقاول الهارب محمد على و١٠٢ اخرين ب"خلية الجوكر"

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 هارب في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجوكر الإرهابية».

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة للتجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج عن أفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس، والقوة المرافقة لهم.

المصرى اليوم

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