رئيس «النواب» يحيل مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة.

وأحال «جبالي» مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل علية الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ خمسة مليار جنيه إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.