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تتربع على عرش "أكبر 5 اقتصادات عربية في 2021"

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رغم الآثار الاقتصادية المزدوجة بسبب الجائحة وتأثر أسواق النفط

السعودية تتربع على عرش

احتفظت المملكة العربية بصدارة قائمة أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021؛ حيث يتوقع وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، إلى 804.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي، رغم الآثار الاقتصادية المزدوجة بسبب جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط، إلا أن ناتجها المحلي الإجمالي سجّل 701.5 مليار دولار في 2020، وفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية.

وحلّت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً مع تسجيل ناتجها المحلي الاجمالي 401.5 مليار دولار متقدمة مركزاً واحداً عن تصنيفها للعام الماضي، فيما تراجعت مركزاً واحداً لتحل بالمرتبة الثالثة عربياً هذا العام مع توقعات وصول ناتجها المحلي الاجمالي إلى 394.3 مليار دولار.

وجاءت العراق في المرتبة الرابعة للعام الثاني على التوالي بناتج محلي يبلغ 190.7 مليار دولار في 2021، فيما تحتفظ قطر بمركزها الخامس هذا العام ايضا، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الإصلاحات التي نفّذتها السعودية في إطار "رؤية السعودية 2030" انعكست بشكل إيجابي على البلاد وساعدتها في التغلب على أزمة عام 2020، وشملت إصلاحات المملكة تعزيز أنشطة التحوّل الرقمي، لا سيما في مجالات الخدمات الحكومية والمالية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة 2.4% هذا العام، مواصلاً معدل النمو الصعودي إلى 4.8% في عام 2022، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 4.1% في عام 2020 بسبب الجائحة العالمية وهبوط النفط.

وتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة في النصف الثاني من عام 2020، وتشير المؤشرات عالية التردد، إلى استمرار الانتعاش في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4.3% في عام 2021 و3.6% في عام 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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