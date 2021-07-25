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"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول

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"أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول "أمير جازان" يوجّه بمخالفة المجازف بمركبته داخل السيول
طالب المرور والدفاع المدني بتطبيق الإجراءات العقابية على المتهورين

وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الجهات المختصّة؛ ممثلة في ‫الدفاع المدني والمرور، بتطبيق إجراءاتها بمخالفة (المجازفة بعبور الأودية والشعاب في أثناء جريانها) على قائد المركبة المتهور بعبور سيول ‫وادي جازان، ومَن يتجاوز الأنظمة بالمجازفة بعبور السيول.

وكانت قد جرفت السيول الناتجة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، مركبة في وادي جازان بعد مجازفة قائدها بالدخول إلى الوادي.

وشهدت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية، أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة، على معظم محافظاتها، سال على أثرها معظم أودية المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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