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استمرار حملات التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا

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أكد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، استمرار فرق مكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير في كل المجازر والأسواق والشوارع والحدائق في مدن ومراكز المحافظة والمساجد الكبرى بالمحافظة.

وأوضح أنه تم تطهير السلخانات والمجازر الآلي وتعقيم كل المناطق التي تم بها الذبح أثناء فترة العيد وذلك للحد من انتشار الأوبئة والأمراض وذلك عن طريق أجهزة الضباب والرزاز.

استمرار أعمال التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا
استمرار أعمال التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا

وأضاف أنه تم التأكيد على القيام بأعمال التعقيم والتطهير بشكل دوري وبصورة مستمرة بناءا علي الخطة الموضوعة بإدارة الأمراض المتوطنة وذلك في سبيل الوقاية من الأمراض ومن إضافة إلى تكثيف التوعية لكل للمواطنين عن طريق الرائدات الريفيات ومسؤولي الثقافة الصحية في كل مراكز المحافظة حول خطورة الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها.

استمرار أعمال التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا
استمرار أعمال التطهير ضد الأمراض المتوطنة بقنا

المصرى اليوم

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