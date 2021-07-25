بعد زيادة سعر البنزين .. مطالبة برلمانية برقابة صارمة على تعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس

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طالب النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، من الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات للرقابة الصارمة على تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات.

وقال المير في بيان له اليوم،أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين وأن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

وشدد النائب على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وطالب النائب الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يقومون بترويج الأكاذيب والإشاعات لمحاكمتهم أمام القضاء المصرى الشامخ للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.