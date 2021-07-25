مقترح بالشيوخ بتحويل مدينة «العملين» إلى محافظة جديدة

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طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية من الإسكندرية وحتى السلوم غربا وربطها بشبكة طرق.

وقال الصالحي، في بيان اليوم الأحد، إن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيجعل منطقة الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى السلوم واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والسياحية والصناعية والزراعية التي ستوفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية وتجذب الملايين من السكان من محافظات الوادى والدلتا، مطالباً بأن تكون مدينة العلمين الجديدة محافظة جديدة بعد المشروعات القومية التي تمت على أرض هذه المدينة العالمية الساحرة.

وأكد النائب أنه سوف يتقدم باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى محافظة جديدة وسيطالب بإحالة اقتراحه للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس مع توجيه الدعوة لوزراء التنمية المحلية والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد على اقتراحه، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون محافظة جديدة.