«هربت من البيت علشان المشاكل».. الأمن يُعيد فتاة لأهلها بالجيزة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إعادة فتاة إلى أهلها بعد تركها المنزل بسبب خلافات أسرية.

وتلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد بورسعيد تواجد إحدى الفتيات بمفردها داخل أحد القطارات عقب وصوله إلى المحطة.

وبمناقشة الفتاة عن مدى إحتياجها للمساعدة نظراً لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها مقيمة بمحافطة الجيزة وقررت ترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية .

على الفور تم تقديم كافة أوجة الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدها وتم التواصل معه هاتفياً وأفاد بحضوره لإستيلام نجلته والتعهد بحسن رعايتها.