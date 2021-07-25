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أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة

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أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة أولمبياد طوكيو 2020.. دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 في تنس الطاولة

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تأهلت دينا مشرف لاعبة الوطني لتنس الطاولة، للدور الـ32 لمنافسات زوجي السيدات، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ونجحت مشرف في التأهل للدور المقبل بعد الفوز على البولندية ناتاليا بارتيكا، بنتيجة (4-2) في منافسات الدور التمهيدي الثاني لتواجه لاعبة هولندا بريت إيرلند في دور الـ32.

وكان الثنائي عمر عصر ودينا مشرف قد ودعا منافسات زوجي المختلط لتنس الطاولة أمس، بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة (4-1) في دور الـ16.

وتعد دينا مشرف من أوائل اللاعبات المصريات اللاتي احترفن تنس الطاولة، إذ بدأت مسيرة الاحتراف بتركيا مرورًا بنادي لانجشتاد الألماني، وتلعب دينا حاليًا في الدوري الفرنسي لتنس الطاولة.

ويذكر أن الفراشة المصرية قد شاركت من قبل في أولمبياد لندن 2012، وريو دي جانيرو 2016، لتصبح طوكيو 2020 هي ثالث مشاركة أولمبية لها، كما أنها أول لاعبة مصرية تدخل ضمن قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم.

المصرى اليوم

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