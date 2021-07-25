أم لـ 5 أطفال.. حريق يلتهم مشروع "فود ترك" لسعودية بعد افتتاحه بينبع

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قالت لـ"سبق": نشب نتيجة تسرُّب الغاز.. دخلي الوحيد وخزنة الأموال رماد

اندلع حريق داخل عربة طعام "فود ترك" في شرم ينبع، فجر اليوم الأحد، وتحديداً عند الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً، حيث تملكها مواطنة سعودية في ثاني يوم من افتتاحها مشروعها، حيث تمّت السيطرة على الحريق.

تفصيلاً، باشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة بلاغاً عن حريق في عربة طعام "فود ترك" بشرم ينبع، وتمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عنه أيّ إصابات بشرية، ولله الحمد.

وقالت "أم أصيل" صاحبة "الفود ترك" لتجهيز الوجبات السريعة والمشروبات الغازية لـ"سبق"، إن الحريق نشب في العربة نتيجة تسرُّب الغاز، مؤكدة أن يوم الجمعة قبل الحريق بيوم تمّ افتتاح المشروع وهو مدخولي الوحيد.

وأضافت: "أنا شابة سعودية وأم خمسة أطفال وهذا مصدر رزق لي"، مشيرة إلى أن خزنة الأموال التي كسبتها قبل الحريق أصبحت كالرماد، والحمد لله على كل حال.