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234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة

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234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة 234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة
"التجارة": تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار ومخالفات أخرى

234 جولة رقابية على منافذ البيع بأحياء نجران تنتهي بضبط 15 مخالفة

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 234 جولة رقابية على منافذ البيع بحيي أبا السعود والخالدية بمدينة نجران، للكشف عن الممارسات غير النظامية والمخالفات التجارية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة البيع متنوّعة النشاط، تراوحت بين عدم التقيد بملصقات تحديد الأسعار، ومخالفات أخرى متنوّعة شملت عدم التقيد بأنظمة البيع، مبينة أنه جارٍ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح وتنفيذ العقوبات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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