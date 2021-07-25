القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في تسوية مشكلة عامل مصري وديًا، وبلغ إجمالي مستحقاته 23 ألفاً و168 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 96 ألفاً و842 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : «إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات عامل مصري لدى صاحب العمل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها».

وبتوجيه من الملحق العمالى، وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبدالحليم محمود بالتفاوض وديًا مع شركة المشارف العربية بجدة للحصول على مستحقات المواطن المصري، البالغة 23 ألفاً و168 ريالًا سعوديًا، ونجح في الحصول عليها، وبلغت ما يوازي 96 ألفًا و842 جنيهًا مصريًا تقريبًا، فضلًا عن تأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جدة.