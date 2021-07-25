أخبار عاجلة

القوات الأمريكية تجلي رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابل -
طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل -
5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

Print
إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بسرعة الإنتهاء من وضع التقرير الخاص بالصفة التشريحية لجثة أستاذة جامعية عثر على جثتها داخل شقة سكنية بالتجمع الأول، لكشف ملابسات واقعة القتل،كشفت التحريات والتحقيقات الاولية أن صديقها وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما تطورت يوم الواقعة لمشاجرة سدد خلالها المتهم لكمة قاضية للدكتورة الجامعية اودت بحياتها .

خرج المتهم صحبة فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية وقام بإجراء معاينة تصويرية شرح فيها كيفية ارتكابه الواقعة وقام المتهم بتمثيل الجريمة وكيفية قيامه بقتل صديقته الاستاذة الجامعية وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

قال المتهم امتم جهات التحقيق أنه لم يكن يقتل صديقته لكن مشادة كلامية بينهما جعلته يتعدى عليها بلكمة أفقدتها الحياة دون قصد بسبب خلاف مالى يحدث بينأى شريكين فى اى تجارة وان نية القتل غير متوفرة فى الواقعة بدليل انه واقعة القتل تمت داخل شقتها بمنطقة التجمع وكشفت كاميرات المراقبة الواقعة وبينت عدم نية القتل .

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بوجود جثة لفتاة داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة، ترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على هاتفها وبتفريغه وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت عن المتهم، وتم ضبطه .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات

ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالجيزة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالجيزة

اليوم ..الحكم على المتهمين ب«تهريب المهاجرين» لليونان

اليوم ..الحكم على المتهمين ب«تهريب المهاجرين» لليونان