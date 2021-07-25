إعترافات مثيرة لقاتل صديقته "الأستاذة الجامعية" داخل شقتها فى التجمع

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طالبت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، بسرعة الإنتهاء من وضع التقرير الخاص بالصفة التشريحية لجثة أستاذة جامعية عثر على جثتها داخل شقة سكنية بالتجمع الأول، لكشف ملابسات واقعة القتل،كشفت التحريات والتحقيقات الاولية أن صديقها وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما تطورت يوم الواقعة لمشاجرة سدد خلالها المتهم لكمة قاضية للدكتورة الجامعية اودت بحياتها .

خرج المتهم صحبة فريق من النيابة العامة والمباحث الجنائية وقام بإجراء معاينة تصويرية شرح فيها كيفية ارتكابه الواقعة وقام المتهم بتمثيل الجريمة وكيفية قيامه بقتل صديقته الاستاذة الجامعية وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

قال المتهم امتم جهات التحقيق أنه لم يكن يقتل صديقته لكن مشادة كلامية بينهما جعلته يتعدى عليها بلكمة أفقدتها الحياة دون قصد بسبب خلاف مالى يحدث بينأى شريكين فى اى تجارة وان نية القتل غير متوفرة فى الواقعة بدليل انه واقعة القتل تمت داخل شقتها بمنطقة التجمع وكشفت كاميرات المراقبة الواقعة وبينت عدم نية القتل .

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بوجود جثة لفتاة داخل شقة مستأجرة بمنطقة التجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة فتاة، ترتدى كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وعثر بجوارها على هاتفها وبتفريغه وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت عن المتهم، وتم ضبطه .