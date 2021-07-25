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القوات الأمريكية تجلي رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابل
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:46 صباحاً
طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:45 صباحاً
5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:37 صباحاً
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:37 صباحاً
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:37 صباحاً
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:37 صباحاً
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:23 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل
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فيديو اليوم السابع
الأحد 25 يوليو 2021 12:00 مساءً
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