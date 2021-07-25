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علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين في أولمبياد طوكيو.

وكان المنتخب تعرض للخسارة أمام الأرجنتين، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما صباح اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» :«شوط اول جيد في تحولات جيده لم نستغل الفرص اللي اتيحت لينا الشوط الاول اول لما استقبلنا الهدف وسابولنا الاستحواذ كنا محتاجين عمار حمدي في الملعب لكن للاسف تم تغييره! مش محتاج طاهر في ظل عدم وجود مساحات.. في المجمل منتخبنا بيعرف يدافع كويس لكن واحنا معانا الكره وحشين اوي!!».

يذكر أن المنتخب الأولمبي تجمد رصيده عند نقطة واحدة، بينما ارتفع رصيد الأرجنتين إلى ثلاث نقاط.