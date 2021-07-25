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منتخب الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

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منتخب مصر الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو منتخب الأولمبي يخسر من الأرجنتين ويُعقد موقفه في أولمبياد طوكيو

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خسر منتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

بدأ شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، عمار حمدي، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

ومع بداية الشوط الثاني دفع باللاعب كريم فؤاد بدلا من كريم العراقي، وفي الدقيقة 60 خرج صلاح محسن وعمار حمدي ودخل بدلا منهما إبراهيم عادل وطاهر محمد طاهر، واختتم منتخب مصر تغييراته في الدقيقة 90 بنزول ناصر ماهر بدلا من أسامة جلال.

سجل هدف منتخب الأرجنتين اللاعب فاكوندو في الدقيقة 52 بعدما استغل الدربكة الدفاعية التي أحدثتها ركلة ركنية اصطدمت بالقائم وعادت إلى فاكوندو الذي سددها مباشرة داخل شباك الشناوي.

بهذه النتيجة رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى النقطة 3، بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة، في انتظار نتيجة مباراة أستراليا ضد إسبانيا التي ستقام بعد قليل.

بث مباشر قناة بن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الأحد 25-7-2021

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحًا
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحًا
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحًا

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المصرى اليوم

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