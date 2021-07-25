حصاد 4 ألاف فدان بنجر وتوريد 60 ألف طن بمشروع ال 1.5 مليون فدان غرب المنيا

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للموسم الثاني على التوالي، احتفل مركز البحوث التابع لوزارة الزراعة بالموسم الثاني لحصاد محصول بنجر السكر، لمساحة 4 آلاف فدان، بأجمالي إنتاجية 60 ألف طن، تم توريدها لمصنعي سكر الفيوم وابوقرقاص بالمنيا.

وأكد الدكتور عادل الأشقر، المدير التنفيذي للمزرعة النموذجية، التابعة لوزارة الزراعة، حصاد وتوريد 60 ألف طن بنجر السكر، إلى مصنعي الفيوم، وأبوقرقاص بالمنيا. مؤكدا استمرار عملية الحصاد حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف «الأشقر» في تصريحات صحفية، تم زراعة 4 آلاف فدان، بنجر سكر، و500 فدان قمح، و60 فدان برسيم، ضمن المزرعة النموذجية لوزارة الزراعة على مساحة 20 ألف فدان، والتي تضم محطة ميكنة حديثة، ومحطة الإنتاج الحيواني، ومركز لتجميع الألبان. مؤكدا أن مشروع الاستصلاح يضم 400 ألف فدان، منها المزرعة النموذجية الإرشادية لوزارة الزراعة .

وأوضح «الأشقر» عن زراعة 8 آلاف فدان من البنجر الموسم القادم، و3 آلاف فدان قمح، و100 فدان برسيم حجازي، بهدف أنتاج 150 ألف طن بنجر، يتم توريدها لمصانع السكر بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر .

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم العام الماضي زراعة 3350 فدان بنجر، وهذا الموسم تم زيادة المساحة المنزرعة إلى 4 آلاف فدان، والمستهدف زراعة الموسم القادم 8 آلاف فدان، واصفا المشروع بالمنجم الأبيض، لتمتعه بنسبة سكر عالية، وبتكلفة اقل وتقاوي عالية لخلوة من الأتربة العالقة بالمحصول في أراضي الدلتا. مؤكدا على تجميع المحصول بالكامل، وعدم وجود نسب من الفاقد، من خلال إعادة دورة الحصاد للحصول على أخر حبة بنجر لزيادة الكثافة الإنتاجية التي .

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة للمزرعة في ابريل الماضي، رافقه خلالها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ومسئولي وزارة الزراعة، حيث تم تفقد المزرعة، بمشروع 1.5 مليون فدان، غرب غرب المنيا، والمقامة على مساحة 20 ألف فدان، وتضم 80 بئرا، ضمن 277 بئرا، تم دقها عام 2015، تستهدف زراعة 400 الف فدان مرحلة أولي .

وقد بدأت التجارب الحقلية بالمزرعة، موسم 2018/2019، بزراعة 3625 فدان عبارة عن «ألفين فدان قمح- ألف فدان» كانولا «نبات زيتي- 625 فدان بنجر» .

وفي موسم 2019/2020، تم زراعة مساحة 4450 فدان عبارة عن «مساحة 3350 فدان بنجر، و1100 فدان قمح» عقب نجاح تجربة زراعة البنجر وزيادة الإنتاجية ألي 23 طن للفدان ونسبة سكر ونقاوي عالية .

وفي هذا الموسم، تم زراعة 7 ألاف فدان، حيث تم الاستعانة بمعدات حديثة واستيراد البعض من ألمانيا، حيث يتم الزراعة والري والحصاد والنقل بنظام الميكنة الزراعية الحديثة .

وقد شهدت المزرعة، نجاح زراعة البنجر وارتفاع الجودة والنقاوة مما يبشر بالتوسع في المساحات المواسم المقبلة لزيادة إنتاجية مصر من السكر ونقل زراعة البنجر من الوادي إلى الصحراء الغربية .

حصاد البنجر بمشروع المليون فدان غرب المنيا