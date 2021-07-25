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انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا»

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انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا» انتظام طلاب القسم الأدبي في أداء امتحان التاريخ بـ«ثانوي المنيا»

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انتظم طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة في المنيا، اليوم الأحد، في أداء امتحان مادة التاريخ ضمن امتحانات آخر العام، داخل 86 لجنة عامة، بينها 62 لجنة للنظام الحديث «التابلت» و24 لجنة عامة لطلاب المنازل والراسبين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بمحيط اللجان.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سيارات مخصصة لنقل أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة إلي مقر اللجان العامة، وإعادتها إلى الكنترول الرئيسي بمحافظة أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة : «انتظم 13745 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي في أداء الامتحان»، مؤكدًا انتظام سير الامتحانات وحضور الملاحظين والمراقبين في وقت مبكر منذ الصباح.

المصرى اليوم

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