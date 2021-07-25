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محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس

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محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس محافظ المنوفية : تنفيذ قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجًا في أغسطس

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأحد، الاستمرار في تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات حتى نهاية العام الجاري بكل القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل الطبية، والتي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر أغسطس المقبل تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهربواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة، وتتضمن قرية طنوب التابعة لمركز تلا يومي 4، 5 أغسطس والتي تخدم ما يقرب من 16 ألف مواطن، وقرية كفر داود التابعة لمركز السادات يومي 7، 8 أغسطس، وتخدم ما يزيد عن 22.5 ألف مواطن، وعزبة كرم بأشمون يومي 11، 12 وتخدم ما يزيد 4.5 ألف مواطن، بالإضافة إلى قرية ميت سراج بقويسنا يومي 14، 15 وتخدم ما يزيد عن 3 آلاف مواطن، وقرية بشتامى بالشهداء يومي 18، 19 وتخدم ما يزيد عن 8 آلاف مواطن، وأخيرًا قرية إسطنها بالباجور يومي 25، 26 أغسطس وتخدم ما يزيد عن 18 ألف مواطن.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية مما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

المصرى اليوم

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