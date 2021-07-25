بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين وتروسيكل بقنا

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أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتين وتروسيكل بقرية فاو بحري بمركز دشنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع حادث بين سيارة ملاكي رقم 7122 وسيارة ربع نقل رقم 6481 وتروسيكل بدون لوحات بقرية فاو بحري، ما أسفر الحادث عن إصابة رمضان كمال أبوبكر، 41 عامًا، أمين شرطة، مقيم في مركز نجع حمادي، ويعمل في مركز شرطة دشنا، وخلف محمد إبراهيم، مقيم بفاو بحري، ومحمد خلف فاضل حنفي، 25 عامًا، وشادية سعيد أحمد، 41 عامًا، ووليد فؤاد سامي، 26 عامًا، في تصادم سيارتين وتروسكيل بقرية فاو بحري.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.