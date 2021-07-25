"جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل" تستقبل طلبات الالتحاق بتقنية جديدة

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اعتباراً من الثلاثاء من خلال MY IAU ودون الحاجة إلى إرسال أيّ وثائق

تُطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)؛ تسهيلاً للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة، كما تستقبل الطلبات أيضاً عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح؛ أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي المقبل 1443هـ -بمشيئة الله- تعالى يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442هـ؛ الموافق 27 يوليو 2021م، حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ؛ الموافق 31 يوليو 2021م، من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية.

وأضاف آل مريح؛ أن التقديم سيكون متاحاً للطلاب والطالبات في الوقت نفسه إلكترونياً دون الحاجة إلى المراجعة أو إرسال أيّ وثائق أو مستندات، حيث إن إجراءات القبول كافة، إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد آل مريح؛ ضرورة الاستعداد المبكّر من قِبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الايقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصّصات المتميزة والنوعية، كما يحث الطلبة الراغبين على التقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في: تويتر وإنستغرام وسناب شات عبر المعرّف (IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

وختم بأن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكاناتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات، التوفيق والسداد والصحة والسلامة.