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في ثالث أيام الأولمبياد.. طوكيو تسجّل 1763 إصابة جديدة بكورونا

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في ثالث أيام الأولمبياد.. طوكيو تسجّل 1763 إصابة جديدة بكورونا في ثالث أيام الأولمبياد.. طوكيو تسجّل 1763 إصابة جديدة بكورونا
لتواصل الإصابات ارتفاعها خلال الأسبوع الأخير وسط حالة طوارئ

في ثالث أيام الأولمبياد.. طوكيو تسجّل 1763 إصابة جديدة بكورونا

في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية، سجّلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعاً في الأسابيع الأخيرة؛ لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ يناير، وفقاً لـ "رويترز".

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس، العام الماضي بسبب جائحة "كورونا"، واُتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجّل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الإثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب من دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مروراً بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشدّدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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