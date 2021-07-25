أخبار عاجلة

5143 انتهاكًا حوثيًّا بحق مدنيين في محافظة البيضاء اليمنية خلال الـ6 أعوام -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
حالة سحب رعدية ورياح على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة -
طالبان تبدأ باقتحام كابل من جميع الجهات وسط أجواء من الهلع -
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية -
الرياض.. الاستغناء عن 70 مبنى مستأجراً وانضمام مدارس جديدة بـ 735 مليون ريال -
206 ملايين إصابة بكورونا عالمياً واللقاحات تتجاوز 4.65 مليار -
بعد إجراء أشعة سينية.. فتاة تكتشف أن قلبها في مكان غير مكانه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تردد قناة بين سبورت اكستر و bein sport Extra 2

Print
تردد قناة بين سبورت اكستر و bein sport Extra 2 تردد قناة بين سبورت اكستر و bein sport Extra 2

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع معد البحث عن تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra ، وكذلك تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2 وهما قناتان مملوكتان لمجموعة قنوات بين سبورت، وذلك منذ إعلان مجموعة قنوات بين سبورت عن نقل مباريات أولمبياد طوكيو والتى تشارك فيها عبر القنوات المفتوحة للجمهور مجانًا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

اقرأ أيضًا:

تردد قناة بين سبورت العامة المفتوحة وbein sport 7

تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sport.. أرضي وفضائي

تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية وقناة مكسبي العامة المفتوحة
تردد قنوات mbc.. إم بي سي مصر وmbc2

تردد قناة dmc وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

تردد قنوات الأطفال 2021.. بطوط وتنه ورنه وزي ألوان وميكي وطيور الجنة
مجموعة قنوات سي بي سي.. تردد قناة CBC العامة ودراما وسفرة واكسترا

تردد قناة الجديد Aljadeed اللبنانية.. بث مباشر وعبر قمري نايل سات وعرب سات
تعرَّف على تردد قناة لبيك اللهم لبيك وضبط قناتي تكبيرات العيد والحج 2021

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

القصة الكاملة لمصرع صاحب مصنع أبو رواش بعد سقوطه في طاسة زيت مغلي

القصة الكاملة لمصرع صاحب مصنع أبو رواش بعد سقوطه في طاسة زيت مغلي

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1817 إصابة جديدة و99 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1817 إصابة جديدة و99 حالة بمصر