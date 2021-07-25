تردد قناة بين سبورت اكستر و bein sport Extra 2

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ارتفع معد البحث عن تردد قناة بين سبورت اكسترا bein sport extra ، وكذلك تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2 وهما قناتان مملوكتان لمجموعة قنوات بين سبورت، وذلك منذ إعلان مجموعة قنوات بين سبورت عن نقل مباريات أولمبياد طوكيو والتى تشارك فيها مصر عبر القنوات المفتوحة للجمهور مجانًا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 - bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

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